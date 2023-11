Ha generato un’escalation di dubbi e preoccupazioni – espresse come commenti su TikTok – il recente bug di WhatsApp che, stando alle lamentele degli utenti, impedirebbe di ascoltare correttamente i messaggi vocali. Il susseguirsi di segnalazione riguarda il problema ad alzare ed abbassare il volume dell’audio nell’applicazione di messaggi. Tra i telefoni più colpiti gli iPhone. Qualcuno però è riuscito a risolvere ‘il mistero’ e ha condiviso su internet i passaggi per correggere l’errore di sistema.

Il procedimento è semplice: basta andare su ‘impostazioni’, cliccare sulla voce “WhatsApp“, successivamente “microfono”, attivandolo e disattivandolo nuovamente. Nonostante molti siano riusciti a sistemare la falla, alcuni segnalano ancora problematiche di regolamentazione sonora. “Non ce la faccio più, a me continua a non andare“, scrive qualcuno.