Il caldo record che sta colpendo il Brasile in questi giorni ha fatto letteralmente boccheggiare Taylor Swift. L’indice di calore ha raggiunto valori straordinari, con 59,3°C registrati venerdì e 59,7°C sabato, tenendo conto sia della temperatura che dell’umidità. Per questo la popstar ha manifestato sintomi di disagio durante l’esibizione, sottolineando le difficoltà respiratorie proprio a causa delle temperature elevate che hanno colpito il Paese nel quale ora è impegnata con il suo tour. Nei video registrati durante l’ultimo concerto, si vede infatti Taylor Swift particolarmente provata e in difficoltà a causa del caldo opprimente mentre esegue il brano “All Too Well”.