Non ha vinto, ma Jannik Sinner è comunque già entrato nella storia del tennis e della televisione italiana. La sua finale contro Novak Djokovic, ultimo atto delle Atp Finals, è stata la partita di tennis più vista di sempre in Italia. Il 22enne altoatesino ha tenuto incollata davanti alla tv oltre un terzo degli italiani che erano davanti alla tv: 29.5% di share su Rai 1, a cui bisogna aggiungere chi era sintonizzato su Sky, pari al 6,4% di share. Sul primo canale della televisione pubblica dalle 17.57 alle 20.18 si sono sintonizzati 5.493.000 spettatori, mentre sulla pay tv gli spettatori medi erano un milione e 193 mila.

Il totale fanno oltre 6,6 milioni di spettatori per una partita di tennis. Un evento inedito, che avvicina Sinner al livello di popolarità della Nazionale di calcio: venerdì sera la sfida contro la Macedonia del Nord, importante per le qualificazioni agli Europei 2024, è stata vista da 7,3 milioni di italiani in tv.

Se su Sky il record resta, per ora, la finale di Wimbledon tra Djokovic e Matteo Berrettini nel 2021, a livello aggregato nessun tennista aveva mai toccato una vetta del genere. Nemmeno Francesca Schiavone che vinse il Roland Garros nel 2010. Nemmeno la finale tutta italiana tra Roberta Vinci e Flavia Pennetta (poi vincitrice) agli Us Open nel 2013. E ora la Rai e Sky già si sfregano le mani: in settimana cominciano le finali di Coppa Davis, giovedì c’è in campo l’Italia contro i Paesi Bassi. E Sinner, salvo sorprese, tornerà in campo.