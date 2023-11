Ucraina contro Italia, in palio la qualificazione diretta agli Europei 2024. La Nazionale di Luciano Spalletti non può sbagliare: serve almeno un pareggio per staccare il pass per la Germania. Dopo la convincente vittoria dell’Italia sulla Macedonia del Nord, infatti, le due squadre sono appaiate a 13 punti nel girone, ma anche in caso di pari gli azzurri sarebbero secondi e qualificati grazie al successo sugli ucraini conquistato lo scorso 12 settembre a Milano. “Noi possiamo vincere e questo deve annullare ogni timore“, ha detto alla vigilia il ct Spalletti.

Giocare per vincere non è cruciale solo per evitare brutte sorprese. D’accordo che la cosa più importante è non perdere, ma i tre punti infatti sono fondamentali anche per un altro motivo: il sorteggio dei gironi di Euro2024. In caso di pareggio, infatti, l’Italia rischierebbe seriamente di finire in quarta fascia e di trovarsi a giugno in un girone di ferro. Una vittoria invece metterebbe al riparo da questo scenario e garantirebbe agli azzurri almeno la terza fascia. Certo, comunque una situazione rischiosa, in virtù del regolamento che stabilisce le fasce del sorteggio in base al risultato dei vari gironi di qualificazione. Ma quanto meno la Nazionale potrebbe evitare la prospettiva di incontrare subito a Euro2024 due-tre squadre favorite per la vittoria finale.

Lo scenario peggiore, va ribadito, resta comunque quello della sconfitta con l’Ucraina. In questo caso la squadra di Spalletti andrebbe a giocarsi gli ultimi posti disponibili per la Germania nei terribili spareggi. Di fronte troverebbe quasi sicuramente Estonia e Polonia, poi una tra Croazia e Galles. Non esattamente una passeggiata. “Sappiamo cosa ci andiamo a giocare, molti vogliono metterci timore ricordandoci l’importanza e il traguardo della partita, ma le motivazioni vanno sempre oltre”, ha voluto sottolineare il ct.

Orario e tv

Appuntamento alla BayArena di Leverkusen, in Germania, scelto come campo neutro per motivi di sicurezza vista la guerra che imperversa in Ucraina. Fischio d’inizio alle ore 20.45, diretta esclusiva in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.