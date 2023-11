Siamo andati sul set della seconda stagione della serie tv “Blocco 181”, una produzione Sky Studios per l’Italia con TapelessFilm e Red Joint Film, ambientata tra le comunità multietniche delle periferie del capoluogo lombardo. Una storia forte che già dalla prima stagione ha creato scalpore sia per la storia d’amore intrecciata dei tre protagonisti, diversissimi tra loro sia per estrazione sociale che temperamento: Bea (Laura Osma), Ludo (Alessandro Piavani) e Madhi (Andrea Dodero) . La vera sorpresa è stata il personaggio di Snake un serial killer senza scrupoli, ma con un grande amore per i cani, interpretato da un credibilissimo Salmo. Abbiamo incontrato il rapper, che per la seconda settimana consecutiva è primo in classifica degli album e vinili con Noy Narcoz con “Cvlt” e ha lanciato i due eventi live estivi sabato 15 giugno 2024 alla Fiera Milano Live – Rho, e venerdì 21 giugno al Rock in Roma. Salmo è anche il supervisore musicale della colonna sonora della serie.

Ci hai preso gusto a fare l’attore?

In realtà vorrei fare il regista, non proprio l’attore.

Come mai?

Lo sognavo fin da quando ero ragazzino. Per fare il registe ci vuole uno studio necessario anche perché quando sei regista, diventi automaticamente lo psicologo degli attori.

Sarà il tuo prossimo obbiettivo allora?

Non voglio diventare una attore famoso, mi sono cimentato con il set perché penso sia un mestiere bellissimo ma molto difficile da portare avanti. Il cinema poi mi fa stare bene.

Perché?

Ci sono delle cose del cinema che mi spingono a mettere da parte delle cose della mia vita perché è un mondo che ti ‘distrugge’ per poi ‘ricostruire’.

Ti piacerebbe fare film horror come Dario Argento che ha girato il corto del tuo “Cvlt”?

Non so se farei quel genere di film. Ma ho due idee depositate nel cassetto e sono pronto a tornarci su.

(Foto di Marco Piovanotto)