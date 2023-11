“Quando però a compiere un reato è un immigrato, magari africano, Salvini non lo usa il periodo ipotetico. Se uno scappa in Germania dopo essersi reso irreperibile da oltre una settimana le viene da pensare “se colpevole”? Sempre peggio Salvini, lei non conosce la vergogna”. Così Tommaso Zorzi su Twitter/X riportando le parole di Matteo Salvini su Giulia Cecchettin. Il ministro dei Trasporti ha twittato: “Bene. Se colpevole, nessuno sconto di pena e carcere a vita” dopo la notizia dell’arresto di Filippo Turetta, ex fidanzato di Cecchettin. “Più che un video che lo riprende mentre sequestra Giulia cosa le serve per essere duro come quando a compiere un reato è un africano?”, ha aggiunto ancora Zorzi. E sui social sono in tanti a scrivere lo stesso pensiero del conduttore, dal popolare account Grande Flagello (che posta un meme), a molti utenti: “Quindi per Salvini se sei bianco e italiano, anche di fronte all’evidenza, c’è sempre il beneficio del dubbio di un “se colpevole”, mentre se sei di colore ed extracomunitario, non c’è alcun dubbio: sicuramente colpevole e pena durissima”, “‘Se colpevole’. Abbiamo scoperto oggi un Matteo Salvini “garantista”. Forse perché l’arrestato è un maschio bianco etero cis?”, alcuni dei tanti commenti su questa falsariga.

