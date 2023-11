The Crown, prima parte della sesta e ultima stagione, è appena arrivata su Netflix. Presto per dire se gli spettatori (tantissimi, la serie è balzata subito in cima alle classifiche dei più visti) apprezzano i quattro episodi incentrati sulla storia d’amore tra Lady Diana e Dodi Al Fayed fino ad arrivare al tragico epilogo con la morte della “principessa del popolo”. E le parole dell’attrice Elizabeth Debicki a People rendono conto di quanto sia stato complesso girare certe scene: “Credo che filmare le sequenze in cui i due personaggi sono inseguiti dai paparazzi sia stata un’esperienza davvero terribile. Che ha richiesto molto anche a livello fisico”, ha affermato. Si sente, a guardare la serie, una tensione palbabile. Lo spettatore “soffre”, anche perché conosce la storia. “Dopo averlo fatto per alcune settimane, eravamo molto svuotati, molto stanchi. In un certo senso ci è sembrato quasi di fare un lavoro da stunt. Cioè il tuo corpo inizia ad abituarsi a quel tipo di esperienza fisica e non stai recitando molto (…) La sensazione era quasi quella di essere sott’acqua. È come essere immersi in una palude di rumore, di molestie, di persone che ti inseguono“.