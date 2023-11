La lite tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica a Ballando con Le Stelle continua a tenere banco. E d’altra parte, ogni stagione più della precedente, sono i battibecchi sia tra concorrenti che con la giuria a ‘farla da padrone’ a livello di interesse social (e viene da supporre, anche per quel che riguarda la share). A “ridimensionare” l’accaduto tra il conduttore e il giornalista ci ha provato il primo, ospite de La Vita in Diretta: “Avete sentito quello che io ho detto a Caprarica in diretta a Ballando con le Stelle? Sì, mi riferisco ai commenti su come balla. Ecco, quelle stesse cose io le ho ripetute quando sono andato da lui dietro le quinte. Però c’è stata una reazione molto diversa. Posso dire che è stato molto meno elegante, ma non è successo nulla di grosso”. Mammucari ha anche ripetuto quanto detto a Caprarica: “Ho detto che balla come un tronco bruciato e che era un cane senza una zampa. E non dite che gli ho mancato di rispetto. Perché io lì non ho toccato la persona. Fino a che uno parla di come un’altra persona balla non c’è niente di male, io posso toccare chiunque dicendo che per me non balla bene. Poi altro discorso è offendere sul personale“. Il giornalista non ha preso benissimo le parole del conduttore, anzi. Pochi giorni fa aveva dichiarato: “È stata una discussione molto accesa, dai toni molto accesi in cui gli ho detto quello che pensavo, che trovavo queste battute non degne di uno che vuole fare quello che vuole fare lui, battute da comico di terza classe”.