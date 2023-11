“Don’t touch Francesca Michielin!”, ma nemmeno Annalisa. Ieri sera, durante la seconda puntata del Live di “X Factor 2023”, il giudice Morgan era agguerritissimo e non contro i colleghi al suo fianco o nei confronti di qualche concorrente sul palco. Il vero obbiettivo era uno solo: Francesca Michielin. Ma partiamo per gradi, ecco i fatti: durante la prima puntata Matteo Alieno ha eseguito, al piano, il brano 4 volte disco di Platino “Bellissima” di Annalisa. Morgan ha dato un giudizio secco e netto: “Hai cantato un pezzo che io neanche conosco, ma che è di una banalità incredibile. Questa canzone è armonicamente inesistente”. Apriti cielo. Sui social il giudice è stato attaccato non solo dai fan di Annalisa, ma anche da uno degli autori della canzone, Davide Simonetta: “Mai un successo e spiega cose. Che mondo splendido”.

Passano un paio di giorni e Francesca Michielin sale sul palco dell’Arca Milano, dove terrà una serie di concerti ogni sabato fino al 2 dicembre. Ogni concerto ha degli ospiti e la settimana scorsa è arrivata proprio Ambra. In un clima rilassato la Michielin ha preso la parola, commentando le opinioni di Morgan sulla canzone di Annalisa: “Questa canzone è armonicamente molto complessa. Io ci tengo a dirlo perché io non posso parlare quando sono là (X Factor, ndr). Voi sì”. Ambra al suo fianco ha risposto: “Anch’io non posso parlare”. Poi la conduttrice di X Factor ha lanciato un’altra stoccata a Morgan: “Quando Morgan ha chiesto ad Ambra se sapeva cos’è un Do Minore, lei non ha risposto. Sapete perché? Perché dobbiamo smetterla di chiedere alle donne di dover sempre dimostrare che sanno qualcosa e legittimare la loro presenza ovunque loro siano”.

I riflettori degli studi di “X Factor” si sono accesi ieri sera e Morgan, in volto, è sembrato subito infastidito dalla Michielin. Poi le prime frecciatine sono arrivate quando la conduttrice ha fatto segno ai giudici che i tempi televisivi erano stretti e quindi di essere sintetici coi giudizi. “Più fate così e più io parlo”, ha risposto piccato Morgan, che poi ha aggiunto “volevo interromperti un’altra volta per il semplice gusto di farlo”, mentre la conduttrice stava parlando in diretta. Durante il tilt finale per il ballottaggio tra Asia (che poi è stata eliminata) e Gaetano, la Michielin ha detto: “I giudici non sono stati in grado di decidere” e anche stavolta Morgan non se l’è tenuta: “Perché dici che non siamo stati in grado di decidere? Abbiamo deciso eccome!”. La conduttrice scura in volto si è trattenuta, ma non è detto che riesca a mordersi ancora la lingua fino alla finalissima del 7 dicembre.

La vendetta di Morgan è stata servita fredda nel suo ruolo di disturbatore nei confronti della conduttrice che cerca di rispettare il timing della puntata. In fondo ognuno fa il proprio lavoro, al netto delle considerazioni musicali, perché allora remare contro in diretta? Salvate la soldatessa Michielin!