L’ossessione salutista fa male alla salute. Lo dice la scienza stessa. Questo è il messaggio – volutamente provocatorio in tempi di diete intermittenti, dissociate, chetogeniche e quant’altre – lanciato da Andrea Casadio nel suo nuovo libro “Mangia Bevi Ama“, in libreria dal 15 novembre. Medico, già docente universitario e ricercatore di neuroscienze alla Columbia University di New York, nonché autore televisivo e inviato di varie trasmissioni (Sciuscià, Annozero, Servizio pubblico, Piazzapulita), Casadio sarà in diretta con Ilaria Mauri di FqMagazine e spiegherà, assieme al professor Alberto Grandi, direttore della collana editoriale Wingsbert House, le conclusioni a cui è giunto con l’ausilio di una messe di dati scientifico-medici.