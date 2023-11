Grazie, ma no. Elly Schlein non andrà alla festa di Fratelli d’Italia ad Atreju, in programma quest’anno nel pieno della legge di Bilancio. La segretaria del Partito Democratico ha scelto di declinare l’invito arrivatole dal partito di Giorgia Meloni, per volontà della stessa presidente del Consiglio.

Al momento non sono arrivati inviti formali ma, in base a quanto si apprende, la leader dem ne avrebbe discusso con il segretario organizzativo di Fdi Tommaso Donzelli negli scorsi giorni, anche se dal partito (e il diretto interessato) dopo il no della segretaria hanno finito per negare di averla mai invitata.

Fatto sta che al Nazareno non sono favorevoli all’idea di una partecipazione: “Con Fdi ci confrontiamo e discutiamo in Parlamento, a partire dalla manovra”, riferiscono fonti dalla sede del Pd. Quest’anno infatti la kermesse del principale partito di maggioranza non si terrà in estate ma dal 14 al 17 dicembre, cioè mentre le Camere sono chiamate a discutere la legge di Bilancio. In sostanza, mentre lo scontro tra centrodestra e opposizioni sarà all’apice.

Un problema in più che ha sicuramente pesato nella scelta di Schlein. La presenza di leader del centrosinistra ad Atreju non sarebbe infatti stata una novità. In passato sono passati dalla festa Walter Veltroni ed Enrico Letta, così come il presidente del M5s Giuseppe Conte. In aggiunta, all’epoca, il partito di Meloni non era quello più votato a destra e, soprattutto, non era al governo.