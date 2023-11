Sulla tassa sugli extraprofitti “a Meloni sono tremate le gambe di fronte alle banche“. Lo afferma il leader del M5s Giuseppe Conte in un video su TikTok in cui con sarcasmo accusa il governo. “Sei un medico? Meloni ti taglia la pensione. Sei un insegnante? Meloni te la taglia ugualmente. Sei una donna, sei una madre?”, esordisce l’ex premier mentre in sottofondo si sente il noto comizio della leader di FdI a Vox, nel 2021. “Meloni ti aumenta le tasse sui pannolini, il latte in polvere, gli assorbenti. Sei un cittadino che ha comprato una casa? Aumentano i tassi di interesse, aumentano le rate del mutuo, Meloni non ti aiuta – continua Conte -. Se invece sei una banca che sta guadagnando cifre spropositate dall’aumento dei tassi di interesse? Stai tranquilla che c’è Meloni che ti protegge, decidi tu, liberamente, se vuoi pagare la tassa o no. Ma come, Meloni e Salvini non avevano annunciato una tassa sugli extraprofitti delle banche?”, aggiunge il leader M5s mentre scorrono video di premier e vicepremier che rivendicavano l’intervento sui profitti degli istituti bancari.

“Avete visto che feroce determinazione? Spente le telecamere, il nulla, a Meloni sono tremate le gambe di fronte alle banche e ha cambiato idea – sostiene Conte -. La tassa sugli extraprofitti è facoltativa, se la banca vuole la paga, se la banca non vuole va bene lo stesso. Ovviamente i dieci maggiori gruppi bancari hanno già deciso, non la pagheranno, grazie a Giorgia Meloni abbiamo già rinunciato a incassare 2 miliardi di extraprofitti che potrebbero arrivare a 3 se consideriamo altre banche. Ecco l’Italia di Giorgia Meloni, l’intrepida, l’impavida: oltre 2 miliardi dalle banche? no grazie. Oltre 2 miliardi di nuove tasse in manovra dalle tasche dei cittadini? Sì. certo, grazie”.