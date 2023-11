Della Bobo Tv non si è mai parlato tanto come adesso. E dopo il post social di Andani, Ventola e Cassano, che conferma la fine delle trasmissioni e la rottura con Bobo Vieri, arriva la versione di Fabrizio Corona. Dove? Sul suo sito DillingerNews dove, proprio a proposito di quanto detto ieri via social dai tre ex calciatori, si legge: “Francamente non si capisce un cazzo. Volevano attaccare Vieri? Lanciare un nuovo format? Hanno solo detto di essere stati fatti fuori. Ma qui il punto è un altro e sta nel MODO DI COMUNICARE, che è lo stesso utilizzato da Vieri”.

Ed ecco che la ‘redazione Dillinger’ arriva al punto: “Questo ve lo possiamo dire solo noi di Dillingernews: sono andati a marcare il territorio di Vieri, perché sono andati a mangiare da Mimmo, in Brera, luogo in cui si riunivano tutti loro, la sede goliardica della fù “BOBO TV”. E chi erano a tavola giocosi e sorridenti? Ventola, Cassano, Adani, il tutto ovviamente senza Bobone. Ecco, se prima avevate ragione, adesso con il vostro modo di comunicare, state facendo passare Vieri per il “buono” della situazione. E per riuscire in quest’impresa ci vuole non solo il talento dell’ignoranza, ma anche il coraggio dell’inconsapevolezza”. Il locale a cui fa riferimento il sito dell’ex re dei paparazzi è L’Osteria del Corso, in corso Garibaldi a Milano. Lì, sin dai tempi in cui era attaccante dell’Inter, staziona spesso Bobo Vieri. E lì si sono viste transitare spesso le ex fidanzate, ora la moglie e naturalmente, gli amici. A quanto parte, anzi, gli ex amici.