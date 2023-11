Dopo la nota congiunta del cast di “Friends” ed il commovente saluto di Jennifer Aniston, tutti i componenti del gruppo stanno esprimendo parole d’amore sincero per omaggiare Matthew Perry, tragicamente morto lo scorso 28 ottobre. Lisa Kundrow – che nella saga interpretava il personaggio di Phoebe Buffay – ha voluto salutare l’amico-collega con un lungo post sul proprio profilo Instagram: “L‘episodio pilota, Friends Like Us, è stato scelto e immediatamente siamo stati tra le presentazioni della NBC – si legge – Poi… Suggeristi di giocare a poker, l’hai reso così divertente mentre iniziavamo a conoscerci. Grazie per questo. Grazie per avermi fatto ridere così tanto per ogni cosa che hai detto. I miei muscoli si sono indolenziti e le lacrime mi sono scese sul viso ogni giorno. Grazie per aver aperto il tuo cuore in una relazione a sei che richiedeva dei compromessi. E molte ‘chiacchiere’. Grazie per esserti presentato al lavoro quando non stavi bene e per essere stato sempre brillante. Grazie per i migliori 10 anni che una persona possa vivere. Grazie per esserti fidato di me, per tutto quello che ho imparato sulla gratitudine e sull’amore, conoscendoti. Grazie per il tempo che ho trascorso con te. Matthew”, conclude l’attrice.

Anche David Schwimmer non si è tirato indietro ed ha pubblicato in rete il dolce pensiero rivolto a Perry: “Grazie per dieci anni incredibili di risate e creatività. Non dimenticherò mai i tuoi impeccabili tempi comici. Eri in grado di prendere la battuta di un dialogo e piegarla alla tua volontà, fino a renderla qualcosa di completamente originale e così inaspettatamente divertente da stupire tutti. E avevi cuore. Cosa con cui sei stato generoso e che hai condiviso con noi, in modo che potessimo creare una famiglia composta da sei sconosciuti”.

L’attore che interpretava Ross Geller ha quindi spiegato la scelta della fotografia postata, unendosi così ai tanti flashback condivisi dagli altri colleghi: “Questa foto ritrae uno dei momenti preferiti trascorsi con te. Ora mi fa sorridere e piangere allo stesso tempo. Ti immagino lassù, da qualche parte, con lo stesso abito bianco mentre ti guardi intorno e dici: ‘Potrebbero esserci più nuvole?’ (‘Could there BE any more clouds?’, David Schwimmer ricorre a uno dei tormentoni del personaggio di Chandler Bing)”.

