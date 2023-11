Dopo le motivazioni sullo scioglimento della Bobo Tv spiegate dal trio composto da Cassano, Adani e Ventola, è arrivata la dura risposta di Bobo Vieri. In fondo, ci aspettavamo tutti un ‘tira e molla’ di dichiarazioni anche se, difficilmente, si poteva immaginare un epilogo così incandescente. La fine del programma è stata un’escalation partita dall’annuncio dell’ex Inter di volere proporre al pubblico un nuovo format che ‘andasse incontro ai giovani’ ed è finita (almeno per ora) con lo stesso Vieri che minaccia azioni legali per diffamazione.

Nel comunicato – postato sul proprio profilo Instagram – il 50enne riporta la nota formalizzata dal suo avvocato: “Christian Vieri comunica che a fronte di notizie, articoli e comunicazioni varie svolte attraverso fonti social, testate giornalistiche, testate web, blog e da singoli privati (connessi con i recenti fatti della Bobo Tv) aventi contenuti apertamente diffamatori, offensivi e denigratori dell’immagine privata e pubblica dello stesso, si riserva fin d’ora di agire sia in sede civile che in sede penale avanti l’autorità giudiziaria competente per la tutela dei diritti e degli interessi del proprio assistito”, si legge.

Nonostante il cambio di rotta coinciso con il passaggio alla radio ufficiale della Serie A non dev’essere un periodo facile per Vieri che, dopo aver ricevuto il ‘tapiro‘ e la sorpresa da Le Iene, si trova ora contro gli ex amici. “La Bobo Tv è il passato, non esiste più. Adesso c’è la Bobo Vieri Tv”, aveva commentato Adani che, evidentemente, non riesce ancora a spiegarsi come sia potuta finire la ‘magia della televisione nata per gioco’.