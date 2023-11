Dopo la quiete è ritornato sotto l’occhio del ciclone. Questa volta non per delle sue azioni dirette, bensì per alcune dichiarazioni che Bilal, l’ex manager-amico di Will Smith, ha riportato alla vlogger Tasha k nel corso di un’intervista. I pesanti gossip riguardano l’attore protagonista di ‘Willy, il principe di Bel-Air’, che sarebbe stato sopreso sul set mentre aveva un rapporto sessuale con il collega Duane Martin ai tempi di registrazione della famosissima serie televisiva che ha fatto conoscere il talento di Smith al pubblico del grande schermo.

“Ricordo benissimo la scena, – dichiara l’ex assistente di Will – ho aperto la porta del camerino di Duane, che recitava in Willy-Il principe di Bel Air, ed è stato allora che l’ho visto fare sesso con Will. Erano su un divano e io mi sono imbattuto in tutto questo per caso. Will era piegato sopra e Duane era in piedi dietro di lui”. Non si è fatta attendere la risposta del 55enne che, tramite un suo portavoce, ha seccamente smentito la notizia: “Tutta questa storia è stata completamente inventata. Smith sta considerando la possibilità di intraprendere un’azione legale”, riporta TMZ.

Le rivelazioni non sono finite qua perché lo stesso Bilal si è soffermato sul rapporto d’intimità tra il premio Oscar e l’ex moglie Jada Pinkett, dichiarando che: “Se una donna è abituata a certe dimensioni, non puoi pensare di soddisfarla con ciò che tutti definiscono un ‘mignolo’. Jada era una delle attrici più desiderate e per Will sposarla è stata una vittoria. Loro, in realtà, sono separati già da sette anni“. Attendiamo le mosse di Smith.