“Hai votato per Biden e adesso vieni a chiedermi un favore?“. Così avrebbe tuonato Donald Trump prima di attaccare il telefono in faccia a Kim Kardashian. A rivelarlo è un’anticipazione del libro “Tired of Winning” di Jonathan Karl, che racconta l’interessante retroscena riguardante un incontro tra l’ex presidente degli Stati Uniti e l’influencer. Il volume, in uscita domani, rivela che Trump avrebbe risposto in modo decisamente brusco alla richiesta di Kardashian di intervenire per una grazia.

Tutto sarebbe successo nelle settimane seguenti alla sua uscita dalla Casa Bianca perché la popolare star aveva votato per Joe Biden. Il racconto di Karl rivela che Kardashian aveva precedentemente incontrato Trump nello Studio Ovale nel 2018 per discutere di una grazia. In quell’occasione, Trump avrebbe condizionato il suo aiuto al fatto che la star del reality avrebbe dovuto influenzare le stelle del calcio a visitare la Casa Bianca, un invito che, però, nessuna celebrità avrebbe accolto.

Dopo la fine della presidenza di Trump, quando Kardashian ha cercato il suo sostegno per un’altra richiesta di clemenza, Trump avrebbe respinto categoricamente la sua richiesta, citando il suo presunto voto per Biden come motivo. In realtà, l’influencer non ha mai dichiarato pubblicamente per chi ha votato nel 2020, ma il libro sottolinea come la reazione di Trump sia legata ad un tweet da lei condiviso subito dopo il risultato delle elezioni con le immagini di Biden e Kamala Harris e tre cuori blu. Nel complesso, comunque, il libro di Karl offre uno sguardo dietro le quinte delle dinamiche tra la celebrità e l’ex presidente Usa, mettendo in luce il lato personale delle relazioni politiche e le influenze inaspettate che possono influenzare le decisioni.