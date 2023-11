E ci risiamo. Secondo Morgan, del quale nessuno mette in dubbio talento e competenza, l’unico che capisce la musica e di musica è lui stesso. Una abbastanza imbarazzante, questa di passare attraverso la denigrazione altrui per l’esaltazione di sé. Ma pazienza. Stavolta è toccato a Rudy Zerbi. Morgan è andato a recuperato un post di Luca Jurman: il musicista, per l’ennesima volta, si è scagliato contro Amici e in particolare contro Zerbi: “Sei una vergogna per la musica. Tutti lo sanno ma tutti tacciono per paura. Lorella Cuccarini ha tentato di ricordare che l’intonazione è la base su cui si forma il canto e fare una prova senza correzioni di computer su ciò che dovrebbe essere naturale, sarebbe servita a capire e lavorare sui limiti”. Ed ecco arrivare il giudice di X Factor, lapidario: “Ma Zerbi non ha una visione della musica né antica né moderna, non ce l’ha e basta”. Zerbi tace (e fa bene).