Vendicare un tradimento utilizzando i glitter. È l’ultima (assurda) moda che sta spopolando su TikTok tra i più giovani, come dimostrano i video virali dell’ultimo periodo. Niente finestrini rotti, urla, liti e porte che sbattono. La Gen Z – capace di stravolgere l’uso di oggetti quotidiani, come nel caso del lubrificante impiegato come primer viso o del dentifricio usato per decolorare i capelli – punisce l’infedeltà dei partner cospargendo automobili, cassetti e camere intere con valanghe di brillantini. Usati solitamente per realizzare make-up luminosi, adesso sono diventati la chiave per farla pagare cara ai fidanzati o scoprire eventuali intrighi con altre ragazze. I motivi che che li hanno resi l'”arma” prediletta dei cuori infranti sono però gli stessi che ne determinano la pericolosità ambientale: sono infatti molto resistenti e difficili da eliminare, anche con gli struccanti più efficaci.

Una trovata sui generis, dunque, per confermare il sospetto di esser stati traditi. TikTok pullula infatti di video in cui, intrufolandosi nell’auto dei partner, le utenti cospargono di brillantini lo specchietto pieghevole sul lato del passeggero assicurandosi, così, la possibilità di capire se qualcuno abbia aperto lo sportello o meno in loro assenza. E non finisce qui. I glitter sono perfetti anche per vendicare l’infedeltà del proprio fidanzato in modo originale, inondando casa e i suoi vestiti e oggetti personali con quintali di polvere luccicante.

Un dispetto infido, diverso, con la sola apparente conseguenza del vedere l’infedele alle prese con fastidiosa polvere glitterata. Ma quella che potrebbe sembrare un’innocua ripicca ha anche degli effetti dannosi sull’ambiente. Come si può leggere nella nuova normativa di vendita dei glitter, questi sono composti in grandi percentuali da microplastiche molto inquinanti di cui, in Europa, è stato vietato il commercio dallo scorso 15 ottobre 2023. Insomma, se proprio volete vendicarvi del vostro partner, fatelo nel modo che ritenete opportuno. Ma senza glitter.