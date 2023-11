“Non ci credo!”. Così ha twittato Fiorello ieri pomeriggio 13 novembre dopo aver realizzato che il suo VivaRai2 non è più un cult solo italiano ma anche statunitense. Cosa è accaduto? Nella puntata di ieri Mahmood ha fatto un omaggio a Whoopi Goldberg nel giorno del suo 68esimo compleanno: vestito da ‘Suon Maria Claretta’, interpretata dall’attrice in Sister Act, ha cantato accompagnato dal corpo di ballo dello show. Ebbene, proprio Whoopi ha mostrato il video nel suo programma ‘Whoopi’s favourite things’ in onda sulla Abc: “Lasciatemi dire cosa è successo in Italia oggi. Sono stata omaggiata, lo showman Fiorello e il cantante Mahmood hanno fatto una performance tributo di ‘Sister Act’ in onore del mio compleanno. Guardate, è meraviglioso”.