Dopo che Amadeus ha annunciato i nomi degli otto finalisti della 74esima edizione di Sanremo Giovani 2023 non sono mancate le polemiche. Il profilo ufficiale del ‘festival targato Rai’ è stato bersagliato dall’incredulità di moltissimi utenti che non si spiegano come sia possibile “l’esclusione di artisti come Alex Wyse per dare spazio a GrenBaud“. Se tra i concorrenti ci sono artisti che hanno dedicato tutto il loro tempo e i loro sforzi dedicandosi a tempo pieno alla musica, GrenBaud ha alle sue spalle – e nel suo presente – un percorso ben differente.

Il ragazzo classe 2001 è senz’altro una delle sorprese di questa edizione, anche se alcuni gridano allo scandalo ipotizzando ci possano essere delle ragioni extra musicali legate al suo ‘passaggio del turno’. GrenBaud è un volto molto conosciuto dai giovani, specialmente per il pubblico della piattaforma di live streaming Twitch. La passione per la musica e per l’intrattenimento sui social sono sempre stati i suoi punti forti. Ha esordito sul web a soli 13 anni in un video caricato su YouTube. Grazie alla dedizione ed alla costanza nelle pubblicazioni, è riuscito a crearsi un’importante fetta di pubblico che ora lo segue in massa nelle sue dirette sulla ‘piattaforma viola’ (Twitch).

Da streamer a cantante, due strade apparentemente sconnesse che però possono avere un filo conduttore. In un’intervista concessa alla trasmissione Say Waaad? ha spiegato il suo format dal nome “Circo“, una live con ospiti e amici nella quale affronta temi cari alla Generazione Z. Lo show dura circa tre ore ed ogni volta i numeri degli spettatori lo confermano come uno degli streamer italiani più seguiti. I suoi guadagni? 8 mila euro al mese. Musicalmente parlando, invece, nel 2019 ha pubblicato singoli come “Prima o poi” e “Panche” e quest’anno pare essere arrivata la definitiva consacrazione grazie alla hit “Mama” che gli ha portato l’accesso alla fase finale di Sanremo Giovani.

Dopo le audizioni dal vivo nella storica sede della radiofonia di via Asiago a Roma, infatti, la Commissione Musicale – presieduta dal direttore artistico Amadeus – ha scelto i primi concorrenti che andranno in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo, il 19 dicembre in prima serata su Rai 1. La passione per la musica ha radici ben profonde per lo streamer che, dopo la firma con l’etichetta discografica Sentieri Sonori, è arrivato il decisivo balzo grazie al contratto stipulato con la Universal. Nonostante le critiche musicali piovutegli addosso, per GrenBaud sembra essere solo l’inizio di un percorso artistico. Nel frattempo non ci resta altro che aspettare di sentire il singolo che gli ha garantito la finale di Sanremo Giovani.