Un “aborto spontaneo ritardato” dopo 5 mesi di gravidanza è stato la causa della morte della piccola Grace Morgan, figlia dell’attore del Trono di Spade Thor Bjornsson (La Montagna) e di Kelsey Henson. Ad annunciare la dolorosa perdita della bimba sono stati proprio i genitori che sui social hanno anche condiviso alcune immagini di Grace senza vita: “Dopo una sensibile diminuzione del movimento, abbiamo scoperto che il suo cuore aveva smesso di battere. Le parole non possono descrivere il nostro dolore per questa perdita o la nostra felicità nel poter trascorrere del tempo con nostra figlia. Bella, con ciglia e sopracciglia bionde e un piccolo sorriso per mamma e papà. L’amore che proviamo per lei è travolgente. Il dolore che proviamo ci accompagnerà per sempre così come l’amore. Tutte le nostre speranze e i nostri sogni ci sono state tolti, ma io so che sarò di nuovo con lei. Il suo spirito vive attraverso noi e i suoi fratelli. Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento mentre piangiamo questa perdita insopportabile. Grazie a tutti per le belle parole e il supporto”, si legge nel post. In molti hanno ringraziato la coppia per avere condiviso le immagini: “Non capisco perché alcuni lo trovino fuori luogo, è importante condividere il ricordo”, “Grazie per aver condiviso”, “Ho scelto di vedere le foto, volevo vedere la bellezza di Grace”, alcuni commenti. Si tratta infatti di un post nel quale alcune hanno un avviso “contenuti sensibili” e ogni utente può scegliere se visualizzarle o meno. Tra i tanti commenti, molti anche quelli di coloro che non apprezzano la condivisione delle immagini.