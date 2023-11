Nuova maschera per Maurizio Crozza che in questa nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – veste i panni del primo ministro albanese – con un accento vagamente siciliano – Edi Rama che si è subito reso disponibile ad aiutare l’Italia con i migranti nella speranza di poter entrare a far parte dell’Unione Europea: “Legame con Italia è “emozionale”. E l’Albania c’è… anche se non è UE.Noi pensiamo di fare alle UE una proposta che non può rifiutare. […] Albania e Italia siamo una grande famiglia, siamo gentili uguali… baciamo le mani… siamo tutte e due sul podio di economia familiare. Italia prima e noi secondi… Italia e Albania: una faccia e una mazza. Una mazza piccola… mazzetta. Una faccia… una mazzetta”.