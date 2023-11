Ilary Blasi ha una sorella minore di nome Melory a cui è molto legata. Ed è proprio quest’ultima, 33 anni, ad aver vissuto un’esperienza poco piacevole a poche settimane dal secondo parto. Mercoledì notte Melory si è svegliata a causa di un dolore particolare al dito. Il racconto (minuzioso e ricco di dettagli) è stato pubblicato dalla stessa Blasi nelle stories di Instagram: “Praticamente mi sono svegliata perché avevo prurito misto a fastidio al dito anulare. Pensavo fosse un pizzico di zanzara e volevo quindi togliermi gli anelli, la fede, il solitario… per potermi grattare. Gli anelli non uscivano, ho acceso la luce e ho visto che il dito si stava gonfiando, quindi ho provato a toglierli, ma niente. Il dito si gonfiava sempre di più. Ho provato con olio, sapone, acqua. Ho messo la mano a bagno nell’acqua fredda, ho preso il ghiaccio. Niente, il dito stava diventando sempre più violaceo, dolorante, non riuscivo a muoverlo. Stava andando in cancrena”. Per rendere l’idea, tra una storia e l’altra, Melory ha anche pubblicato uno scatto del dito con i segni lasciati dall’anello. Per poi proseguire con il racconto: “Mi sono vestita e stavo andando in pronto soccorso. Sveglio Tiziano (Panucci, ndr), gli dico: ‘Guarda io sto andando in pronto soccorso perché non riesco più a muovere il dito, mi fa troppo male, non riesco a togliermi gli anelli’. Cioè me lo devono amputare, non c’erano alternative”. Fortunatamente il finale di questo racconto non è stato così tragico come temuto inizialmente da Melory: “Alla fine lui riesce a inserire l’ago con il filo sotto l’anello e a tirare… In quel momento preferivo davvero amputarmelo. Alla fine riusciamo a sfilarlo, era la fede. Un sollievo ragazzi che non vi dico…”.