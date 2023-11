A mali estremi, estremi rimedi. Un ristoratore di Bacoli, nel napoletano, è stato fortemente criticato per aver tolto la possibilità di far entrare nella propria attività famiglie con bambini sotto i 14 anni. Intervenuto a Pomeriggio Cinque Pino Milucci – titolare del locale Hostari Oasi Marina – ha spiegato a Myrta Merlino i motivi che l’hanno spinto ad adottare questa drastica decisione: “Rompono tutto e sono esasperato – inizia -. Quando ho provato a segnalare la cosa ai genitori, loro difendevano i figli. Sono stato costretto a dover togliere tutti i bicchieri da vino sui tavoli, perché i bambini rompevano tutto. Si rincorrevano tra le piante ed è pericoloso. Con i genitori imperterriti, fermi, impassibili. Anzi, quando ho provato a segnalare la cosa, difendevano i figli. Con determinati genitori è difficile intervenire“, ha raccontato il proprietario.

Nonostante le aspre critiche ricevute, Milucci non accenna a tornare sui propri passi: “Nostro malgrado ci siamo visti costretti a non accettare più prenotazioni con bambini o ragazzi di età inferiore ai 14 anni. Non ce ne vogliate, ma è colpa di tanti genitori che non sono tali”, è il messaggio (poi cancellato) che è comparso sulla pagina Facebook del ristorante di pesce per avvisare i clienti. “Sono esasperato da vari eventi – continua l’imprenditore -. Il più eclatante è quello che mi ha costretto a dover togliere tutti i bicchieri da vino sui tavoli, perché i bambini rompevano tutto”, ha concluso.