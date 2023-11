Vi siete mai chiesti chi detenga il record del ‘naso più lungo del mondo’? Il primato se lo contendono l’inglese Thomas Wedders e il turco Mehmet Özyürek, che negli anni si sono divisi il favore degli appassionati e sono entrambi passati a ‘miglior vita’. Ma facciamo ordine. Sul britannico non sappiamo molto. Di certo sappiamo che vanta da 150 anni il primato morale, con naso che si estendeva per ben 19 centimetri. Già nel volume XI della rivista Strand pubblicata nel 1896, qualcuno ironizzava: “Se i nasi potessero rappresentare in maniera esatta l’importanza dell’individuo, il possessore di questo avrebbe certamente accumulato tutte le ricchezze di Threadneedle Street e conquistato l’Europa intera”. Come testimonianza delle sue ‘ampie narici’, uno scultore ne ha realizzato una statua di cera dopo il decesso, facendolo entrare di diritto nella leggenda.

Nonostante l’inarrivabile misura, ufficialmente il Guinness World Record appartiene però a Mehmet Özyürek, morto pochi mesi fa all’età di 75 anni. Si ricorda l’uomo come una personalità che era un ‘tutt’uno col proprio naso’ e, nonostante alcune prese in giro, ha saputo accettare ed apprezzare la peculiare condizione. Il primo titolo l’ha ottenuto nel 2001 a Los Angeles, per vederselo poi riconfermare in Italia, 20 anni dopo. Rispetto a quello di Wedders non ci sono paragoni, anche se il turco vantava un naso di 8,8 cm (3,46 pollici).

In un’intervista a Guinness World Record Özyürek ha spiegato il legame con il proprio olfatto, sostenendo di sentire odori che gli altri non riuscivano a percepire: “Il mio olfatto è diverso da quello delle altre persone“, ha detto. Mehmet ha anche spiegato le origini del suo caratteristico ‘amico’: “È una condizione genetica, per quanto ho capito. Non c’è stata alcuna spiegazione da parte dei medici, ma ce l’ho nella mia famiglia, quindi ce l’ha mio padre, ce l’hanno i miei zii, ce l’ho io”.