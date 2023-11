“Ho trovato il coraggio dopo anni e l’ho fatto”. Matteo Diamante si è sottoposto al trapianto di capelli e sui social sta documentando tutto il processo, dagli attimi prima di iniziare l’intervento fino alle cure che si rendono necessarie dopo l’operazione. L’ex concorrente de L’isola dei famosi spiega in un lungo post perché abbia deciso di fare questo passo e lamenta l’assenza di persone che reputava amiche: “A distanza di 3 giorni, anche la mia ex (presumibilmente Nikita Pelizon, vincitrice della scorsa edizione del GFVip, ndr) ha avuto la delicatezza di augurarmi una buona guarigione. Certi amici manco un ‘come stai?’”.

Amarezza a parte, Diamante vuole condividere con quanti lo seguono un lato di sé con cui per anni ha dovuto fare i conti sentendosi sempre un po’ a disagio: “A 23 anni iniziai a perdere i capelli per colpa di alcuni motivi di salute” spiega. “Iniziai tante cure, una tra le ultime mi fece recuperare davvero tanto (dopo L’isola dei famosi mi venne un inizio di lieve alopecia per mancanza anche di sostanze nutritive, fortunatamente curata). Non ero messo malissimo, nascondevo molto bene, però mi urtava vedere tutta la mia famiglia con i capelli lunghi e io stempiato […]”. L’influencer non esita a definirlo un “problema”: “Per 10 anni il mio unico problema sono sempre stati i capelli: la cera opaca perfetta, lacca poca se no li perdevo, polveri e lozioni per ispessirli, al mare usavo sempre il cappellino soprattutto se uscivo dall’acqua. Può sembrarvi stupido e infantile ma per me era un vero e proprio disagio”. Una condizione, questa, che gli ha creato non poco fastidio quando osservava la propria immagine riflessa allo specchio: “So che ci sono alcuni uomini, se non tanti, che possono capirmi. Il nervoso che mi facevo davanti allo specchio Dio solo lo sa. Ci convivevo ma non stavo bene con me stesso”.

Da qui la decisione di dire basta e sottoporsi al trapianto per iniziare un nuovo capitolo della propria vita: “Sono anche d’accordo che ‘il capello non fa il monaco’ tanto per intenderci, però davvero non ce la facevo più. Ho voglia di vivere la mia restante vita con i capelli, visto che dovrei averli”. L’intervento è andato bene, e Diamante in uno dei suoi ultimi post spiega perché stia realizzando molti contenuti su questo tema: “Sto facendo tutto questo per normalizzare questo disagio che soprattutto noi uomini proviamo, e a quelli che mi dicono perché l’hai fatto se stavi bene prima? rispondo che semplicemente lo nascondevo molto bene”. E ancora: “Leggervi nei miei Dm mi sta spronando sempre di più a documentare tutto questo processo, fino ai prossimi sei mesi […] Questo sicuramente è piccolo e per tanti insignificante, ma per tantissimi, mi sto rendendo conto che è tanta roba. Perciò grazie a voi per riempirmi ogni giorno di messaggi splendidi, io da buon creator cercherò di darvi più informazioni possibili, sperando di darvi il coraggio di farlo anche voi […]”.