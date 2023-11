Milly Carlucci quest’anno è riuscita a formare un cast di Ballando con le stelle davvero scoppiettante. Va detto però che nell’ultimo periodo i concorrenti riescono a far parlare maggiormente fuori dal programma rispetto a quando sono al centro della pista. Caterina Balivo, nel suo talk pomeridiano di Rai1 “La volta buona” ha ospitato la giurata popolare del dancing show del sabato sera Rossella Erra. Durante il corso dell’intervista l’opinionista ha rivelato di aver beccato subito dopo la puntata di sabato scorso Lucrezia Lando e Lorenzo Tano (il figlio di Rocco Siffredi, ndr) intenti a scambiarsi baci ed effusioni. “Avrò fatto anche violazione della privacy, ma quando io vedo le persone felici non mi trattengo e non riesco. Io li ho visti la domenica sera che stavano insieme al ristorante. Stavo in albergo, sono uscita e li ho visti benissimo. Ho visto due che si baciavano, sono tornata indietro. Allora volevo vedere bene”, ha incalzato Rossella.

Per poi continuare: “Non mi potevo nascondere dietro l’albero perché era troppo secco. Si tenevano mano nella mano dentro al locale. E dovete vedere come parlava lì dentro. Fa i fatti! Lei ha i lividi per il ballo e lui la bacia sui segni per farle passare la bua”. E se i due nel frattempo mantengono il riserbo più assoluto sulla possibile frequentazione, a supportare la tesi di Erra ci ha pensato anche Simona Izzo: “Li ho visti anche io!”. La regista (attualmente concorrente di Ballando come il marito Ricky Tognazzi, ndr) ha poi continuato: “Però non come Rossella che li ha visti al ristorante, io li ho beccati fuori dagli studi eh. Non posso dirlo? Mica sono cose private, questi due si baciavano in mezzo alla strada e li ho beccati. No che non sono pettegola, a me piace l’amore. Era sabato sera. Dici che si metteranno insieme? No Caterina, la storia d’amore già c’è, stanno insieme e non devi prevederla perché già esiste. Ma in realtà l’hanno già fatto capire in diretta. Sono molto belli insieme e non è spettegolare questo, visto che stiamo dicendo solo una verità”.