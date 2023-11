Non ci sarà Keyser Soze (e neanche lo spoiler di Caparezza) ma I Soliti Sospetti è un film che si adatta abbastanza bene alla realtà delle Domeniche Bestiali. Almeno per il titolo e per fortuna non per la trama: niente colpi milionari ma banali manomissioni tecnologiche, per esempio, o furti che più che indurre a piani elaborati portano alla logica del “cimelio di guerra”. Niente manipolazioni psicologiche ma piccole furberie per portare a casa tre punti, o provocazioni pure abbastanza infantili nei confronti degli avversari.

L’ARBITRO MANEGGIONE

Inventarsi un rigore, un fallo, un’espulsione…mettersi a smanettare con i circuiti di un cronometro. Non sanno più cosa inventarsi gli arbitri secondo Costanzo Gervasio della Frattese, squalificato per tre turni perché: “Dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, corre verso il DDG urlando e minacciandolo per avere, secondo lui, manomesso il cronometro. Dopo essere stato espulso viene accompagnato negli spogliatoi. Dopo che il DDG aveva decretato il termine della gara rientrava sul TDG continuando a porre in essere un comportamento minaccioso e aggressivo verso il DDG non riuscendo ad aggredirlo per l’intervento dei propri compagni. A questo punto non riuscendo raggiungere il DDG gli lanciava contro, colpendolo, la propria pettorina e veniva accompagnato dai suoi compagni di squadra negli spogliatoi. All’atto in cui il DDG lasciava il TDG lo stesso notava che il Costanzo nel prendere un secchio di immondizia, lo lanciava verso la porta dello spogliatoio della terna arbitrale e dopo tale gesto nel proprio spogliatoio rompeva un tavolino. Si ritiene di ridurre il provvedimento disciplinare in esito alle scuse presentate dal Costanzo al DDG nonché dal capitano della società avversaria Spilabotte Fortunato”.

HALLOWEEN

Da cosa mi vesto ad Halloween? Da arbitro, avrà pensato qualcuno a Paganica, meravigliosa frazione de L’Aquila. Infatti la squadra del Paganica Next Gen, Promozione Abruzzo, è stata multata di 350 euro “per aver omesso di sorvegliare l’ingresso sprovvisto di chiave, allo spogliatoio degli assistenti dell’arbitro, uno dei quali, al rientro dal riscaldamento pre-gara lamentava la sparizione della propria maglia di gara”.

PANE E VOLPE

Serie D, la gara tra Matese e Avezzano si trascina verso la fine sullo 0 a 0. Al 93esimo arriva un cross in area e il portiere dell’Fc Matese si scontra con un difensore, si fa male e resta a terra alcuni secondi. Credendo che l’arbitro abbia fermato il gioco, come spiegato anche nei commenti del post partita, sistema palla come a prendere la rincorsa per un rinvio, una punizione dalla sua area. L’attaccante avversario ruba il pallone e lo deposita in rete, per una beffa incredibile.

CATTIVO ODORE

Di tutt’altra pasta rispetto a un giovane portiere sono Gary Medel e Diego Costa, entrambi ultra 35enni che si sono trovati contro nel campionato brasiliano, nella gara tra Vasco Da Gama e Botafogo. Contro… ma non troppo vicini fosse dipeso da Gary Medel, che ha fatto il gesto a Diego Costa di allontanarsi turandosi il naso e poi agitandovi l’altra mano davanti. Abbastanza eloquente.