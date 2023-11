L’eroe si chiama Link. La principessa Zelda. Il nemico Ganon. La trama è semplice ma i mondi del popolarissimo videogioco The Legend of Zelda, targato Nintendo, sono così belli che ti viene voglia di imparare a giocare anche se non hai mai provato nemmeno un flipper. Dicono, i veri appassionati, che a livello di grafiche e innovazione non sia granché. Ma l’estetica sognante alla Miyazaki e i suoni, rendono l’esperienza di gioco qualcosa di molto vicino a una favola. Ecco perché in molti saranno contenti di sapere che Zelda arriverà al cinema, dal produttore del recente film di animazione Super Mario Bros. (Miyamoto assieme a Avi Arad). Stavolta no, non è animazione ma un film con attori: la cosa può proccupare non poco e infatti qua nella redazione di FQMagazine non sappiamo se essere contenti. Anche perché, per esempio, Link è muto e va benissimo così. A dirigere ci penserà Wes Ball (Maze Runner – Il labirinto ed i sequel Maze Runner). Chi ha fatto sapere che il film si farà? La Nintendo con un tweet. Non resta che aspettare e sperare che Hyrule, il mondo fantastico dove il gioco si compie e che fa desiderare, se non di viverci, almeno di poterci passeggiare (quando non c’è Ganon o qualche sua manifestazione nei paraggi), sia bello come lo conosciamo. Anche al cinema.