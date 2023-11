Dopo due anni di incertezze, la giustizia legata al furto di un’opera dell’artista italiano Maurizio Cattelan, sembra star facendo il suo corso. Quattro individui sono stati formalmente accusati di aver rubato la famosa ‘toilette d’oro massiccio‘, dal valore di 5,5 milioni di euro. I sospetti, identificati come James Sheen, Michael Jones, Fred Doe e Bora Guccuk, affronteranno il giudizio in tribunale il prossimo 28 novembre, con le accuse formalizzate dal Crown Prosecution Service (Cps) di reati di furto, associazione a delinquere per il trasporto di beni rubati e cospirazione per lo spostamento di oggetti rubati.

Il lussuoso gabinetto faceva parte di una mostra dedicata all’Iperrealista Cattelan nel settembre 2019, al Blenheim Palace, un castello maestoso situato nell’Oxfordshire meridionale, famoso per essere stato la dimora di Winston Churchill e gode del riconoscimento di patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Denominata “America” questa pregiata toilette è stata realizzata in oro 18 carati e comprende un kit composto da un sedile funzionante, una ciotola ed uno sciacquone. Indagini della polizia hanno rivelato che i ladri erano penetrati nel palazzo durante la notte tra il 13 e il 14 settembre, abbandonando la scena al mattino seguente insieme alla carissima opera, causando inoltre, allagamenti all’interno della storica residenza.

La realizzazione aveva fatto la sua prima comparsa espositiva presso il Guggenheim Museum di New York, dove è stata utilizzata da circa 100.000 visitatori tra settembre 2016 e l’estate 2017. Quest’opera di Cattelan è conosciuta per la sua critica provocatoria alla cultura del consumismo e alla natura soggettiva del valore dell’arte.