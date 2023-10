Immorale e fuori luogo. Maurizio Cattelan sa sempre far parlare di sé, altrimenti sai come calerebbero le quotazioni? Solo che questa volta pare aver trovato pane per i suoi denti. Il coccodrillo “Ego” appeso per le zampe posteriori e dondolante al centro della cupola del battistero di Cremona finirà il suo periodo espositivo il 2 novembre. Un’altra bella infornata di polemiche e via all’asta a batter cassa. A salutare con un certo fastidio, motivato, l’ “opera” di Cattelan è stato don Maurizio Pedretti, 63 anni, vicario a Caravaggio (Bergamo), estremo conoscitore del fare provocatorio dell’artista celebre al mondo per opere come i bambini impiccati agli alberi di Milano, il meteorite che schiaccia San Giovanni Paolo II nell’ora nona, l’ora nella quale muore Gesù o il dito medio davanti alla Borsa di Milano.

Come ricorda Pedretti a Il Giorno, celere è anche la banana appesa con il nastro adesivo a Parigi e in vendita a 120mila euro, subito mangiata da un gallerista, immediatamente cambiata e in vendita a un prezzo ancora più alto. “Il vero artista, come dice Cattelan non è quello che fa il quadro, ma quello che lo vende. Tuttavia il problema non è Cattelan, ma chi ha permesso l’installazione di una sua opera: per me oltre a essere stata fuori luogo è stata anche una scelta immorale”, spiega Don Pedretti al quotidiano lombardo.

Il sacerdote non è un parvenu dell’arte moderna e sa discettare del potere di galleristi e venditori che creano dal nulla mercato e valori per le opere. “Io di arte moderna me ne intendo. Amo tanti artisti che sanno interpretare al meglio la bellezza, ma Cattelan proprio no. E’ un provocatore e non l’avrei mai messo nel battistero. Ma tant’è, qualcuno ha deciso che quello era il suo posto e c’è rimasto per cinque mesi. Meno male che adesso, finalmente, se ne va“.