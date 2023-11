Nelle ore precedenti ad una performance dal vivo è usanza per i cantanti quella di prepararsi al meglio, avendo come pensiero principale quello di riscaldare la voce, per poter poi dare il meglio di sé una volta saliti sul palco. Il cantante Xolidayboy (pseudonimo di Ivan Minaev), poche ore prima dell’esibizione, ha ricevuto invece una visita inaspettata che lo ha turbato al punto da causargli poi un malore durante il suo concerto in Russia.

Nella mattinata del 6 novembre l’artista, nato in Crimea, ha ricevuto una convocazione presso l’ufficio di registrazione e arruolamento militare che lo ha letteralmente sconvolto. Come riferito dal canale Telegram russo “Baza”, Minaev ha avuto un malore non dovuto da assunzioni di alcol e droga, bensì provocato da un “comportamento depressivo” che l’artista avrebbe iniziato a maturare dopo l’inaspettata comunicazione. Tuttavia, i medici valutano la sua situazione come “moderata” e non grave.

Il giovane non ha mai nascosto le sue origini e la sua posizione politica “pro Ucraina“, cosa che gli è anche costata l’annullamento di un’esibizione nel proprio Paese natale. Al momento non è chiaro cosa deciderà di fare il 23enne, che aveva ancora in programma diverse date del suo tour tra Russia e Bielorussia.