Cosa hanno a che fare Emis Killa, Vincenzo De Luca e Fedez? Nulla, o quasi. Il presidente della regione Campania è stato ospite del podcast Muschio Selvaggio e, tra i tanti argomenti affrontati, ha parlato con i padroni di casa, appunto Fedez e Davide Marra del caso Shiva (lo abbiamo raccontato qui). Fedez ha criticato una parte della scena rap che si è schierata accanto al rapper arrestato. Tra questi anche Emis Killa. Che non l’ha presa bene: “Che bravo ragazzo. Peccato che poi vieni a fare il simpaticone con i miei amici (e tu sai benissimo di chi parlo), che sono persone che condividono gli stessi valori da me espressi, e che la galera se la sono fatta, a dire che “ti farebbe proprio piacere avere degli amici street. Secondo me è meglio che stai con gli influencer. E magari che il mio nome te lo levi dalla bocca quando vuoi pulirti la faccia in pubblico”. Cosa aveva detto Emis Killa su Shiva? Che secondo lui è finito “nelle grinfie dello Stato”.