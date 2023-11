Evan Ellingson è morto. L’ex bambino prodigio diventato famoso grazie ai suoi ruoli nelle serie 24 e CSI: Miami aveva 35 anni. Ellingson è stato trovato senza vita nella camera da letto di una casa a Fontana, in California. Il padre dell’attore ha spiegato a Tmz che Ellingson si trovava in una struttura per il recupero da dipendenze dalla droga. Nel 2008 il fratello di Evan era morto giovane per un’overdose.

Evan Taylor Ellingson era una sorta di caratterista giovanissimo e tuttofare. In pochi anni ha partecipato a decine di serie tv: MADtv, General Hospital, Bones, Boys Life e State of Mind; come in decine di film tra cui Titus, Confession, Lettere da Iwo Jima di Clint Eastwood. In CSI: Miami Ellingson ha interpretato per 18 episodi il suo ruolo più amato e ricordato dai fan, quello di Kyle Harmon, il figlio del tenente Horatio Caine. In 24 Ellingson ha interpretato il nipote di Jack Bauer, Josh, figura piuttosto molto complessa.