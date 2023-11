Vladimir Luxuria “avrebbe perso la testa, ricambiata, per uno dei migliori amici di Bastian”. Lo scrive il settimanale Oggi e il riferimento è a Bastian Muller, il compagno di Ilary Blasi della quale l’ex parlamentare è molto amica. Luxuria aveva raccontato di essere innamorata a Verissimo e ora ecco nuovi dettagli. Sempre sul settimanale di gossip si legge: “Ormai fanno coppia fissa e hanno deciso di non nascondersi più”. Insomma, qualche informazione in più rispetto a quelle date dalla conduttrice e attivista nel salotto di Silvia Toffanin quando aveva spiegato: “Voglio fare un altro coming out: ho un amico speciale. Anche lui ha concordato con me che era il momento di dirlo. Lui è più giovane di me. Va avanti da un po’ di tempo”. Ilary Blasi, al momento lontana dalla tv in attesa di sapere se l’Isola dei Famosi sarà riconfermata o quali altri progetti arriveranno per lei, avrebbe quindi fatto da Cupido.