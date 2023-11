“Vorrei diventare come Mr. Magoo, il cartone animato che non vedeva niente e affrontava tutti i pericoli con una leggerezza assoluta”. Vincenzo Mollica, ospite della puntata di Che tempo che fa, torna a parlare della sua cecità. Davanti agli applausi e alle lusinghe di Fazio ha ricordato di trovarsi nello “stadio che precede il rincoglionimento”, definendosi poi cronista impressionista e impressionabile: “Impressionista perché mi sono sempre piaciuti i pittori impressionisti. Impressionabile perché se non lo sei non puoi fare il giornalista, se non ti scuote un’emozione per quello che vedi”. Poi il riferimento al tenero ed esilarante cartoon del passato: “Vorrei diventare come Mr. Magoo, il cartone animato che non vedeva niente e affrontava tutti i pericoli con una leggerezza assoluta. Vorrei avere la luce dentro di me che aveva Mr. Magoo. Quando ci sono le giornate nere, basta avere un sorriso in tasca e io quel sorriso cerco di averlo sempre”.

Tanti gli episodi autobiografici raccontati e ricordati alla scrivania con acquario di Fazio: intanto molti editori gli hanno offerto carta bianca per la biografia scritta ma lui ha rifiutato (“molti riaggiustano i fatti”); poi i dettagli delle storiche interviste a Celentano e al Dalai Lama; il saluto dal vivo di Benigni (“Lui non faceva delle critiche, parlava dei film, degli spettacoli, dei fumetti sempre bene. Sapete perché? Non perché fosse un lusingatore, ma perché lui ha scelto di parlare solo di ciò che ama”) e Fiorello; l’amore sbocciato 50 anni fa per la moglie Rosa Maria ad un concerto di Gaber; infine, Mike Bongiorno che assomigliava a Clark Kent “era la sublimazione della normalità”.