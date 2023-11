Teo Mammucari divide il pubblico di Ballando con Le Stelle. Perché il conduttore è un concorrente certamente sui generis e tra battute, attacchi (più o meno voluti anche dagli autori) alla giuria e gag è un polo di attenzione non da poco. Ieri sera si è scagliato per l’ennesima volta contro la giuria e contro Selvaggia Lucarelli in particolare. La giornalista ha, come sempre, prontamente ribattuto. “Ma secondo te se ballavano i professionisti tu stavi seduta là a fare la giurata? No! Questo è spettacolo! – ha tuonato Mammucari – Mettetevelo in testa! Se anche voi capite che questo è spettacolo e fate spettacolo allora sì che questo programma va alle stelle. E invece continuate a fare battichetti e rovinare lo share di due/tre punti perché la gente se rompe!”. Poi ancora: “Lo sai quale sarà la mia vittoria? Prendere il tuo posto, Selvaggia! E il prossimo anno facciamo tre punti di share in più, te lo dice Teo Mammucari”. Ed ecco la zampata di Lucarelli: “Teo, ti ho visto a Tu Si Que Vales e non eri granché. Ti dico la verità. Stai meglio lì”. Insomma, le scaramucce continuano.