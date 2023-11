Durante il secondo giorno della sua visita di Stato in Kenya, la regina Camilla ha fatto una toccante tappa in un santuario per animali, sottolineando l’importanza della conservazione della fauna selvatica e dell’ambiente. Accompagnata da re Carlo, la Regina ha dimostrato il suo interesse per la cultura e la natura del Kenya. Mentre esplorava il santuario, la regina Camilla è stata accolta calorosamente da un gruppo di donne locali che le hanno offerto un abito tradizionale keniota. Questo gesto è stato accompagnato da canti e balli tradizionali ai quali la regina ha partecipato con un sorriso, dimostrando un grande rispetto per la cultura e le tradizioni locali. E, neanche a dirlo, il video della sua danza è diventato subito virale in Rete.