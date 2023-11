Giampiero Mughini non le manda a dire ad Angelica Baraldi. Durante la puntata di Halloween del Grande Fratello, il concorrente 82enne se n’è uscito con un’asserzione che ha quasi mandato in lacrime la donna, scatenando l’ira di molti telespettatori, che hanno intimato ‘in coro’ di prendere seri provvedimenti nei confronti del concorrente. Quello che doveva essere un pomeriggio di festa si è trasformato in sgradevoli eccessi verbali. Tra musica e balli, Mughini si è rivolto alla 26enne esclamando: “Tu hai proprio un futuro da z***ola grande così“, che scioccata, non riesce a pronunciare altro che un “Giampi”.

Capendo che la situazione era abbastanza delicata, Ciro Petrone, che era seduto al suo fianco, è intervenuto dicendo: “Togliamo il vino da qui che è meglio”. La frase non è passata inosservata, tanto che Angelica, rimasta scottata dall’asserzione a lei precedentemente rivolta, si è sfogata con Vittorio Menozzi. “Mughini mi ha detto una frase che mi stava per venire da piangere. ‘Cosa?’ Lasciamo perdere che è una cosa molto brutta. Quella a cui fai riferimento tu è successa dopo. Prima quando stavamo ballando, lui era a tavola e mi ha detto una frase bruttissima e io ci sono rimasta malissimo. Non è molto delicato nelle sue uscite. Ma hai sentito bene cosa mi ha detto?”. Non pare esserci stato alcun chiarimento tra Mughini e Baraldi, con la giovane che avrebbe preferito non ritornare sull’argomento. Ora la presenza del giornalista all’interno della ‘casa’ traballa più che mai.