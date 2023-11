Una escursionista lo ha incontrato intorno alle 8:30 sulla Cima e le ha spiegato di voler proseguire per il sentiero dei Contrabbandieri. Di lui, dopo quell’incontro, si sono perse le tracce. Daniele Foghin, noto sui social come “Dad in Trek“, risulta disperso da due giorni, da quando ha incrociato la donna durante la sua escursione sul Corno d’Aquilio. Poco prima il suo ultimo accesso su Whatsapp e una diretta Instagram.

La mattina di Ognissanti, il 40enne di Mozzecane, Verona, è partito alle 5:30 e sarebbe dovuto rientrare per l’ora di pranzo. È stata la moglie a sporgere denuncia. Sono ancora senza esito le ricerche. Le ultime squadre sono scese con i mezzi – il Centro mobile di coordinamento resterà in zona Tommasi – mentre imperversava il maltempo che ha impedito di ultimare i controlli in alcune aree. Gli operatori si stanno concentrando su una zona che Foghin aveva indicato a un amico: lì è stata avvistata una luce nella prima notte di ricerche e i cani molecolari hanno confermato la stessa via, un canale a Sud proprio sotto la vetta del Corno d’Aquilio.