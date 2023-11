È una storia d’amore che dura da 30 anni quella tra l’ex costumista Michela Pandolfi e il giornalista e scrittore Giampiero Mughini. Lui sempre sotto i riflettori, lei, Pandolfi, più riservata e lontana dalla ribalta: è lei stessa a raccontare questo connubio antitetico rivelando alcuni dettagli della loro relazione in un’intervista al settimanale Chi.

“Non sono gelosa”, ha detto Pandolfi in risposta ai complimenti che Mughini fa alle donne. “Lui apprezza la bellezza femminile, è un esteta. Pensi che in casa abbiamo anche la stanza delle pu**ane. È una stanza dove Giampiero conserva la letteratura erotica, le stampe, le illustrazioni di nudi femminili. È un esteta, una cosa di testa”.

Pandolfi ha raccontato anche la sua reazione alla partecipazione di Mughini al Grande Fratello, un programma che non aveva mai guardato prima: “Pensavo che si sarebbe annoiato, ma vedo che Giampiero si diverte molto“. La personalità infiammabile di Mughini è nota, ma Pandolfi nota che al Grande Fratello si sta trattenendo: “Si inca**a per delle stupidaggini, urla, ma dopo tre secondi gli è passata”.

Quindi riavvolge il nastro dei ricordi e racconta come loro storia sia iniziata grazie alla passione di Mughini per i vestiti: “Lui comprava i vestiti per andare in TV, perché vuole mostrarsi, come dice lui. L’ho conosciuto 30 anni fa, sono una costumista televisiva e lui doveva partecipare a un programma nel quale lavoravo”. Nonostante la loro sia una relazione che dura da tre decenni, Pandolfi rivela che Mughini non è stato sempre fedele negli anni: lui stesso l’ha ammesso proprio qualche settimana fa al Grande Fratello e, probabilmente, è proprio questa sincerità che regna tra loro il segreto del loro amore.