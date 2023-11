Ottobre è da poco terminato e per alcuni passeggeri di un volo in partenza da Madrid e in arrivo a Bologna, il nuovo mese è letteralmente “iniziato col botto”. Sfortunati o forse distratti – non è nota la dinamica – sono stati i piloti di due aerei: un attimo prima del decollo i velivoli si sono scontrati, riportando visibili danni ad una delle due ali. La paura a bordo è stata tanta, anche per il grosso botto che si è sentito durante l’impatto ma, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Il viaggio ha obbligatoriamente subito un ritardo nella partenza, perché si è dovuto sostituire il mezzo danneggiato con un altro in stato idoneo. I passeggeri hanno quindi dovuto attendere ore extra prima di poter far ritorno in Italia. Il video è stato registrato e documentato da una ragazza che era a bordo di uno dei due mezzi Ryanair. I commenti ironici non si sono fatti attendere, con molti utenti che hanno sollevato dubbi e preoccupazioni relative all’affidabilità della compagnia aerea.