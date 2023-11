La “donna del mistero” ora ha un nome. Il giorno prima di morire Matthew Perry è stato fotografato dai paparazzi di TMZ mentre pranzava con una ragazza, innescando così dietrologie e nuove indiscrezioni. E, come prevedibile, le foto scattate al Bel-Air Hotel di Los Angeles che ritraggono la donna con la quale l’attore avrebbe chiacchierato per diverse ore – secondo quanto scritto dal tabloid americano – sono diventate virali in poche ore. Ma chi è questa misteriosa amica? È Athenna Crosby, 25enne modella e giornalista di costume che poche ore fa ha rivelato di essere lei nella foto pubblicata, specificando che non avrebbe voluto parlare ma essendo stata identificata ha voluto fornire la sua versione dei fatti sull’incontro con Matthew Perry.

“Sì, questa sono io con lui venerdì scorso”, ha scritto su Instagram la modella, diventata in una manciata di ore protagonista del gossip mondiale, precisando di non essere alla ricerca di visibilità né di soldi. Ma come stava l’attore? Secondo la Crosby stava bene, non sembrava turbato. “Matthew era di ottimo umore. Mi ha parlato con entusiasmo dei progetti futuri, era felice e vivace”, ha precisato, chiedendo di non speculare sulla morte dell’attore. “Sappiate che era in fase di guarigione, meritava più tempo su questa terra. Abbiamo perso una leggenda”.

La modella ha poi aggiunto che lei e Perry erano amici e che lei è stata una delle ultime persone a parlargli e a vederlo prima che morisse: “Sono distrutta dalla sua morte, era una persona estremamente riservata e l’ho sempre rispettato”. Intanto emergono altri dettagli relativi alle ipotesi sulla morte dell’attore che non sarebbe stata causata da un’overdose di farmaci come Fentanyl o metanfetamina. Queste le prime novità sui test preliminari dell’autopsia rivelate da TMZ, secondo cui sono in corso test approfonditi di natura tossicologica per capire se nel sangue fossero presenti droghe o livelli di eventuali farmaci. Secondo Page Six, invece, nella villa dell’attore sarebbero stati trovati farmaci soggetti a prescrizione, tra cui antidepressivi, farmaci ansiolitici e un farmaco per le malattie respiratorie.