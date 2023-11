“Mio marito ed io eravamo una coppia da nove anni, al momento della sua scomparsa eravamo sposati da quattro. Lui non ha mai avuto un buon rapporto con i suoi genitori”. Il racconto che fa una vedova su Reddit a proposito della richiesta ricevuta dai suoceri è un racconto complesso da un punto di vista emotivo. Come abbiamo più volte detto, la popolare piattaforma permette di confrontarsi con altri utenti mantenendo l’anonimato e ci sono tante storie che ottengono migliaia di commenti e vengono riprese da siti e tabloid, come questa. La donna spiega di come i genitori del marito scomparso le abbiano richiesto indietro tutti i regali ricevuti. “Se hai un altro uomo non meriti niente”, le parole. Perché lei ha trovato un nuovo amore: “Ho iniziato a vedere una persona nell’ultimo anno e loro non ne sono felici. Mi hanno chiamato per farsi ridare i regali di nozze e anche i gioielli appartenuti a sua madre, hanno chiamato persino mia figlia. Si tratta di cose non solo del matrimonio ma anche di oggetti che io e mio marito avevamo comprato insieme. La mia famiglia è allibita, ma cerchiamo di essere comprensivi. Cosa ne pensate?”. I commentatori come sempre accade si sono divisi tra chi suggerisce di perseverare e non restituire nulla e chi invece crede che anche la vedova dovrebbe mettere insieme alcune cose e portarle ai genitori del marito scomparso che devono soffrire molto.