Bendati e ammanettati con fascette elettriche. Filmati mentre vengono umiliati e spesso picchiati. Sono le immagini emerse in questi giorni che mostrano le violenze dell’esercito israeliano contro alcuni uomini palestinesi arrestati in Cisgiordania. Uno dei filmati più violenti mostra un gruppo di 7 braccianti fermati nella zona di Hebron perché cercavano di entrare in Israele senza permesso. Gli uomini sono a terra nudi o seminudi, bendati e ammanettati. Uno di loro viene colpito alla testa dal calcio di un militare e poi trascinato. In un altro video si vede un uomo in ginocchio, ammanettato e bendato, mentre viene picchiato da un soldato. L’esercito, riporta il Times of Israele, ha assicurato che sta indagando sulle immagini degli abusi e un soldato è già stato licenziato dal servizio di riserva: “Le condotte che emergono sono gravi e incompatibili con i valori dell’Idf. Gli incidenti sono oggetto di inchiesta”. Tra le immagini ci sono anche quelle dei sempre più numerosi raid dei coloni contro i palestinesi in Cisgiordania. Nel villaggio di Masafer Yatta, ad esempio, è stato appiccato il fuoco a una casa palestinese abbandonata.