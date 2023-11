Non tendono a migliorare le condizioni di salute di Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne. Dopo ben due ingressi al pronto soccorso in una settimana a causa di coliti, calcoli e coliche biliari, questa volta la degenza potrebbe rivelarsi ben più lunga del previsto. A confermarlo è lo stesso Cerioli con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram in una corsia di un ospedale: “Sono un po’ assente ultimamente ma ho un po’ di cose da sistemare. Ho una brutta gastrite e un brutto reflusso, una simpatica colite e per non farci mancare niente delle coliche biliari con calcoli”. Il trentaquattrenne ha poi voluto chiarire che molto probabilmente si renderà necessario per lui un intervento chirurgico: “Credo che mi toglieranno la cistifellea a breve per evitare complicanze, è un periodaccio”. Per poi concludere: “Sento solo il bisogno di mettermi in sesto per la piccolina che arriva. Ma passerà”.

Andrea Cerioli e la compagna Arianna Cirrincione (coppia nata all’interno del dating show di Canale5) sono in attesa della loro prima figlia, con il termine previsto per la prossima primavera. Comprensibili dunque le preoccupazioni e lo stress, non potendo soccombere ai numerosi impegni che si presentano nei mesi precedenti al parto. È proprio 6 giorni fa, tra un ricovero e l’altro, Cerioli ha pubblicato su Instagram un reel raffigurante la futura mamma di sua figlia con una descrizione a corredo molto toccante: “Caso ha voluto che avessi la videocamera accesa…ultimamente hai gli ormoni impazziti, sei un’altalena di emozioni, ma non sei mai stata così tanto bella come in questo momento. Ti amo da impazzire @ariannacirrincione, sarai una mamma fantastica”. Forza Andrea!