È morto a 50 anni, stroncato da un arresto cardiaco, Tyler Christopher, attore celebre per i suoi ruoli in soap opera come “General Hospital” e “Il tempo della nostra vita”. È deceduto nella sua casa di San Diego, California, martedì 31 ottobre, a causa di un arresto cardiaco: la notizia della sua morte è stata annunciata da Maurice Benard, suo co-protagonista in “General Hospital”, tramite un post su Instagram. Christopher, noto per il suo ruolo come Nikolas Cassadine in “General Hospital”, aveva conquistato il cuore dei fan con la sua interpretazione appassionata. L’amico e collega Benard lo ha descritto come “un talento che illuminava lo schermo” e “portava gioia ai suoi fedeli fan attraverso la sua recitazione”.

L’attore è stato anche un sostenitore della salute mentale e della lotta contro l’uso di sostanze: negli anni aveva condiviso apertamente le sue battaglie contro la depressione bipolare e l’abuso di alcol. L’attore aveva avuto due matrimoni, uno con l’attrice Eva Longoria dal 2002 al 2004 e un altro con la giornalista Brienne Pedigo, con cui è stato sposato dal 2008 al 2021, ed entrambi hanno avuto due figli.

Nato l’11 novembre 1972 a Joliet, nell’Illinois, Tyler Christopher Baker era particolarmente noto per il ruolo di Nikolas Cassadine in “General Hospital”, interpretando il personaggio dal 1996 al 2016. La sua interpretazione ha fruttato all’attore un Daytime Emmy Award come miglior attore protagonista in una serie drammatica nel 2016, oltre a quattro nomination, compreso un premio speciale dei fan “per la combinazione irresistibile” nel 2005, condiviso con Natalia Livingston. Il produttore esecutivo di “General Hospital”, Frank Valentini, ha condiviso la sua tristezza per la morte di Christopher, definendolo gentile, un attore incredibile e un caro amico e ha esteso le condoglianze di tutto il cast dello show ai cari di Christopher in questo momento difficile.

Oltre ai suoi ruoli nelle soap opera, Tyler Christopher ha interpretato Stefan DiMera in “Il tempo della nostra vita” dal 2001 al 2019, ottenendo una nomination ai Daytime Emmy per la sua interpretazione nella soap opera della NBC. L’attore ha fatto anche apparizioni in episodi di numerose altre serie televisive. La scomparsa di Tyler Christopher ha colpito profondamente il mondo dello spettacolo e i suoi fan, che ricorderanno sempre il suo talento e la sua passione per la recitazione: tantissimi i messaggi di cordoglio sui social.