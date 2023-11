Una vita incastonata in un personaggio immaginario, in una fusione tra realtà e fantasia. È stata la fortuna e, al contempo, la maledizione di Matthew Perry che nel suo Chandler Bing, uno dei protagonisti di Friends, ha trovato il successo planetario e un’ombra con cui dover convivere. Nell’ultimo periodo l’attore – scomparso a 54 anni lo scorso fine settimana in un giorno che ha scosso il mondo della serialità mondiale – aveva cambiato casa, vendendo una lussuosa villa per trasferirsi in un cottage a Los Angeles che, nell’estate del 2020, aveva acquistato per sei milioni di dollari. Stando ad alcune fonti del New York Post, Perry stava combattendo una battaglia contro la solitudine: “Trascorreva la maggior parte dei suoi giorni a casa sua ed era molto solo”.

Il patrimonio di Matthew Perry

Prima di trasferirsi nella sua ultima dimora nella città degli angeli, la star di Friends abitava in una grande proprietà di 5.500 piedi quadrati (circa 512 metri quadrati) a Malibu, di fronte all’oceano. Villa che, tre anni fa, aveva venduto per 13,1 milioni di dollari. E non è tutto. Perry possedeva anche un enorme attico di 863 metri quadrati a Los Angeles, acquistato nel 2017 per 20 milioni di dollari e venduto a Rihanna, nel 2021, per poco più di 21 milioni. Una svendita, considerato il valore della casa in stile ranch (stimato intorno ai 35 milioni), situata nel quartiere Pacific Palisades e recentemente ristrutturata. Una dimora di lusso, con quattro camere da letto (due master suite dotate di porte scorrevoli con uscita su alcuni pergolati), cinque bagni e finestre dal pavimento al soffitto con vista sull’oceano Pacifico e sull’isola di Catalina. All’interno, poi, pavimenti in rovere, un’ampia sala con zona soggiorno e pranzo e una cucina con un enorme portabottiglie.

Il post dell’ex fidanzata Molly Hurwitz

Al ricordo del cast di Friends, tra i tanti amici, fan e colleghi che, negli ultimi giorni, hanno voluto omaggiare Perry, si è aggiunto anche quello dell’ex fidanzata Molly Hurwitz, che gli ha dedicato un lungo post su Instagram. “Gli piacerebbe che il mondo parlasse del suo talento. E aveva davvero molto talento”, ha scritto la 32enne che aveva cominciato a frequentare la star nel 2018, per poi fidanzarsi con lui per quasi un anno, da novembre 2020 a giugno 2021. “’A volte le cose semplicemente non funzionano e questa è una di queste. Auguro il meglio a Molly”, era stato il commento dell’interprete di Chandler sulla loro separazione. Prima della recente reunion dei sei attori, lei e Perry avevano rivisto la serie insieme: “Mentre la reunion di Friends si avvicinava, abbiamo rivisto la serie insieme. ‘Ca**o, ero così bravo!!!… Hai visto cosa ho fatto lì???’ Abbiamo riavvolto e studiato scene. Il nostro rispetto e apprezzamento dell’umorismo è qualcosa che ci ha collegati. Stare con lui mentre ritrovava il suo splendore era magico”, ha rivelato Hurwitz. Poi ha aggiunto che “ovviamente conoscevo quell’uomo anche in un modo molto diverso”.

Una relazione, quella con Perry, che l’ha segnata profondamente: “Mentre lo amavo più profondamente di quanto potessi capire, lui era complicato, e causava dolore come non avevo mai provato. Nessuno nella mia vita adulta ha avuto un impatto più profondo su di me di Matthew Langford Perry. Ho una grande gratitudine per questo, per tutto quello che ho imparato dalla nostra relazione”, ha spiegato. Non è mancato poi, un accenno alla lotta dell’attore contro l’abuso di alcol con cui, anche lei, ha dovuto fare i conti: “Sarei negligente se non menzionassi ‘Al-Anon’, una risorsa inestimabile per coloro che amano qualcuno che lotta con questa malattia distruttiva”. A conclusione della lettera, un messaggio diretto all’ex fidanzato: “Matty, sono felice che tu sia in pace”.