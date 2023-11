Tragedia nel mondo del cinema a luci rosse: è morta a 23 anni la modella e attrice russa Mia Split. A darne notizia è stato Rocco Siffredi che, pubblicando una foto con lei sul proprio profilo Instagram, l’ha ricordata come una persona estremamente dolce e sensibile. Non sono ancora chiare le dinamiche del decesso, anche se l’ipotesi suicidio, come riporta TgCom24, sembra la più accreditata. Ad avvalorarla, le parole del regista abruzzese a corredo dello scatto in cui la giovane donna è in posa e sorride, insieme a lui, vicino a una macchina da presa: “Mia, una sensibilità non comune, un’eleganza e dolcezza rara, questo mondo aveva bisogno di persone come te. È stato molto doloroso per chi come me ti ha conosciuto e apprezzato sapere che hai deciso così bruscamente di lasciare questo mondo, ma lo rispetto anche se fa male. Sappi che rimarrai per sempre nel mio cuore e in quello della squadra Siffredi, che ti ha sempre voluto bene”, ha scritto Siffredi.

Chi era Mia Split

Nata nel 2000, davanti a lei ancora un’intera vita, Mia Split aveva compiuto 23 anni lo scorso 21 settembre. Attrice hard e modella, tra le sue passioni c’era anche quella per la pole dance, che condivideva con i suoi 35mila follower su Instagram. L’ultimo suo post, un video nel quale si cimenta in un esercizio di pura tecnica, risale al 20 ottobre: “Non è perfetto, ma mi sono divertita”, aveva scritto a corredo del filmato. Tanti, sui suoi social, i messaggi di cordoglio di alcuni utenti e ammiratori che hanno voluto porgerle l’ultimo saluto.